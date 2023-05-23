Вкрали цінностей на майже 70 мільйонів – злодії постануть перед судом

Крадіям допомогла війна.

До суду спрямована справа злочинного угрупування, яке пограбувало одне із київських поштових відділень Держспецзв’язку на майже 70 млн гривень. Про це повідомляє сайт Державного бюро розслідувань, інформує ZN.ua.

Вкрали цінностей на майже 70 мільйонів – злодії постануть перед судом

Четверо осіб, у тому числі колишні правоохоронці, цю зухвалу крадіжку здійснили на початку березня поточного року. Скориставшись воєнним станом та обстрілами прилеглої до відділення території, вонипроникли до приміщення Державного підприємства спеціального зв’язку та викрали з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла на загальну суму близько 70 мільйонів гривень.

Під час слідчих дій у фігурантів виявили та вилучили близько 10 кг ювелірних виробів із золота та срібла – сережки, персні, ланцюжки, кільця, підвіски, декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди до важкої техніки.

Четверо зловмисників обвинувачуються у крадіжці, що вчинена в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 185 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.


Іван Шевчук, ZN.ua





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