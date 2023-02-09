Коломойський за допомогою українських судів намагається розвалити ізраїльський позов Приватбанку

Підприємства, які пов’язують з Ігорем Коломойським, при допомозі українських судів хочуть розвалити ізраїльський позов Приватбанку проти бізнесмена. Про це пише LIGA.net з посиланням на судові рішення, ухвалені в січні, в яких позивачами були Запорізький завод феросплавів та Дніпроазот.

Зокрема, 23 січня Господарський суд Києва за позовом Запорізького заводу феросплавів визнав припиненими усі зобов'язання підприємства перед Приватбанком за дев'ятьма кредитними договорами, які згадуються в позовній заяві банку, яку він подав до Окружного суду в Тель-Авіві у 2019 році.

Раніше, 19 січня, аналогічне рішення суд ухвалив за позовом Дніпроазоту щодо двох кредитних договорів.

Як наполягають в банку, ці справи були спрямовані проти ізраїльського позову Приватбанку, є й інші – проти американського та англійського позовів. Хоча ніякого спору щодо повернення цих кредитів між банком і позичальниками не було - гроші були повернені банку у строки, передбачені кредитними договорами.

"Справжньою метою подання позовів такими позичальниками банку є створення перешкод для іноземних позовів банку про відшкодування завданих йому збитків через скоординовані схеми перекредитування та привласнення грошей ПриватБанку, інспіровані минулими власниками банку", – заявив банк.

Загальний розмір тіла кредитів за відповідними справами становить приблизно $250 млн у випадку ЗЗФ і $192,5 млн у випадку Дніпроазоту.

Банк збирається оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.