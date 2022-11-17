Верховна Рада розширила перелік податкових пільг для волонтерів. Ухвалення відповідного законопроєкту №?7492 підтримали 313 народних депутатів. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

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«Закон пропонує, що після включення особи до Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії РФ звільнення від оподаткування (18% ПДФО та 1,5% військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів», — написав Железняк.

Він також додав, що ця норма чинна до кінця 2022 року.