Блокування податкових накладних: новий порядок скоро почне діяти

Зміни набирають чинності з 8 липня.

Починаючи з 8 липня вступить в силу новий порядок зупинення реєстрації податкових накладних, а також новий порядок розгляду скарг на такі рішення. Це передбачає урядова постанова № 574 , якою уряд запровадив автоматичне розблокування податкових накладних та розрахунків коригування за виконання певних умов, інформує ZN.ua .

Так, ухваленими правками передбачено автоматичну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригувань у разі виведення платника податків із переліку ризикових, а також у разі ухвалення рішення про врахування таблиці даних платника (ТПП).

Визначено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податків до переліку ризикових та неврахування ТПП.

Тепер якщо платника внесено до переліку ризикових, то дію рішення щодо обліку ТПП автоматично призупиняють, однак не скасовують, що позбавляє платника податків необхідності повертатися до питання повторного врахування таблиці після виведення його з переліку ризикових.

Крім того, до рішення про внесення платника податків до переліку ризикових додано інформацію про дату занесення до переліку ризикових також і контрагента, операції з яким визначено як ризикові.