В Україні до кінця 2024 року запропонують новий Митний кодекс – що зміниться

Визначено основні напрямки реформування митного законодавства

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В Україні почали складати новий Митний кодекс який має бути синхронізованим з нормами Митного кодексу ЄС щодо регуляції всіх експортно-імпортних процедур в Україні. “Відбулася стартова зустріч керівництва Мінфіну та Держмитслужби з менеджментом Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами (EU4PFM) та представниками Команди підтримки реформ Мінфіну”, – повідомили в Міністерстві фінансів України, інформує ZN.ua .

Основна мета нового Митного кодексу – виконання вимог до митного простору України як країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

«Необхідно, з одного боку, дотримуватись європейських процедур, а з іншого – врахувати у новому Митному кодексі України реалії українського життя й потреби вітчизняного бізнесу. Водночас ми маємо забезпечити безперебійність роботи митниць”, – зазначив на зустрічі заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук.

Як будуть розробляти кодекс та апробувати його?

Основний напрямок розробки покладають на Мінфін і Держмитслужбу. Після розробки певних напрямків мають намір тестувати ці нові позиції – для отримання висновку від експертів Єврокомісії. Якщо ці висновки будуть позитивними, кодекс у оновленому вигляді, який може бути практично новим, запровадять для реалізації.

Для створення конкретного тексту створено урядові експертні групи. У складі цих груп представники одразу декількох державних служб і міністерств, зокрема Мінфіну, Держмитслужби та експерти проектів, донорами яких є Євросоюз.

Після розробки базового тексту, він пройде другий етап – обговорення із залученням великого кола інших експертів з напрямку та громадськості і бізнес-середовища.

Концептуально новий основний документ експортно-імпортних операцій країни матиме декілька ключових особливостей, а саме – спрощення митної процедури та зменшення часу оформлення товарів. Це матиме сприяти прискоренню експортно-імпортних операцій на українському кордоні.

Коли з'явиться новий Митний кодекс

Дедлайн створення нового тексту, який буде оприлюднено для оцінки експертним середовищем – кінець 2024 року. “Сподіваюся, до кінця року в нас, як результат, буде документ такої якості, який ми зможемо показати громадськості», – зазначив експерт EU4PFM з питань митниці Вітяніс Алішаускас.

Терміновість розробки пов'язана з тим, що якщо ухвалення рішення про приєднання України до ЄС буде ініційовано до 2030 року, тоді у 2027 році вже рік мають бути запроваджені та діяти митні правила, які є в країнах ЄС. Для ухвалення рішення і нормалізації всіх підзаконних актів необхідно теж рік. За підрахунками директора Департаменту митної політики Міністерства фінансів України Олександра Москаленко, новий Митний кодекс в такому випадку 2025-2026 роки.