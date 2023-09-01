PepsiCo та Mars потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни

Під час війни вони продовжують сплачувати податки країні-агресору.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідні харчові корпорації - PepsiCo та Mars - до переліку міжнародних спонсорів війни.

PepsiCo та Mars потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни
© unsplash.com/jasanmiguel

«Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, вони продовжують працювати в РФ, сплачуючи значні податки до її бюджету, тим самим підтримують економіку країни-агресорки», - пояснюють в агентстві.

PepsiCo в Росії

Виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Слов’яночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» тощо.

На російському ринку компанія вже майже 50 років, на неї працюють 19 заводів, близько 20 тисяч співробітників та 40 тисяч сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою в Росії за розміром компанією у галузі напоїв і харчових продуктів.

На початку повномасштабної війни компанія заявляла про припинення діяльності в РФ, але вже через кілька місяців почала відновлювати російський бізнес.

Протягом першого року повномасштабного вторгнення чистий прибуток PepsiCo в Росії виріс на 333% до $525 млн (порівняно з 2021 роком) - до бюджету країни-агресора надійшло понад $115 млн податків.

Mars у Росії

Компанія відома виробництвом шоколадних батончиків, кормів для домашніх тварин, жувальних гумок, напоїв, їжі швидкого приготування, консервованих соусів. Основні торгові марки – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s, Wrigley.

В Росії Mars працює понад 30 років, інвестував до економіки країни-агресора $2,5 млрд, створив понад 6 тис. робочих місць та має там 10 фабрик.

Після початку повномасштабної агресії компанія обіцяла скоротити бізнес на території РФ, проте фабрики продовжують працювати там зі збільшенням доходів у 2022 році порівняно з 2021 роком: чистий прибуток виріс на 59% до $377 млн, податків сплачено до бюджету рф на понад $93 млн.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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