Канада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млн

Цього року уряд Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських дол (близько 307 млн дол США). Про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади, внесеному напередодні до парламенту країни, пише «Укрінформ».

Канада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млн

«У бюджеті-2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2,4 млрд дол позик у 2024-му році, з яких 2 млрд дол вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ, аби гарантувати спроможність уряду України й надалі надавати послуги своїм громадянам», — стверджується у документі.

Окрім цього, Канада протягом п’яти років перерахує Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію України.





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