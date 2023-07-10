Поліція знайшла, хто розкрадав гроші під час ремонту автомобільних доріг

У Закарпатській області правоохоронці викрили підприємця, який незаконно привласнив близько 9,5 млн гривень, виділених на ремонт автомобільних доріг. Про це повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури.

За даними досудового слідства, директор фінансово-промислової групи організував злочинну схему щодо участі компаній у тендерах з ремонту автомобільних доріг у Закарпатській області. Тендерні пропозиції подавалися за заниженою вартістю. У документах компаній, із якими працював фігурант, він називав себе головним бухгалтером. Це дозволяло йому контролювати усі дії залучених до тендерів компаній.

Надалі, коли підконтрольні фігуранту компанії вигравали тендери, він завищував обсяги виконаних робіт із потокового та капітального ремонту автомобільних доріг у Закарпатській області.

Що відбувалося з грошима? Різницю між виділеними державними грошима та реально витраченими грошима на ремонт доріг зловмисник переказував на банківські рахунки наближених до нього осіб (близьких родичів), а потім присвоював. За попередніми даними, зловмисник таким чином привласнив близько 9,5 млн. гривень.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 27, ч. 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями – 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі фігуранту вже повідомили про підозру у злочині. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого доручення, але прокуратура оскаржать це судове рішення. Прокуратура наполягає на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває. Правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.

Слід зазначити, що підозрюваний є чинним депутатом однієї з районних рад Луганської області.

Раніше правоохоронці затримали директора однієї з будівельних компаній. Його підозрюють у неякісному ремонті автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях. Вартість ремонтних робіт доріг, які не можна прийняти в експлуатацію, становить понад 121 млн гривень. Ці гроші компанія отримала із державного бюджету. Тобто збитки – понад 121 млн гривень.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть заборонити експлуатувати деякі автомобілі. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект.