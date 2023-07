ФГВФО відстояв у суді США право на гроші Промінвестбанку, на які претендували постраждалі від руху "Талібан"

Раніше було встановлено зв’язки РФ з «Талібаном».

Фонд гарантування вкладів виграв в Окружному суді м. Нью-Йорка справу щодо коштів Промінвестбанку та довів що вони належать державі Україна. Мова йде про суму понад $2 млн та понад 36,6 млн євро. Про це повідомляє ФГВФО, інформує ZN.ua .

© finclub.net

У Фонді пояснили, що в ході ліквідації банку було встановлено, що вказана сума коштів розміщена на його кореспондентському рахунку в BANK OF NEW YORK MELLON (США) та заблокована у зв'язку з санкціями США проти Банку як дочірньої компанії «веб.рф».

Однак у листопаді 2022 року на ці кошти почали претендувати кілька американських громадян як потерпілі від дій руху «Талібан» в Афганістані у 2016 році. Оскільки під час судового процесу за позовом цих осіб в американському суді було встановлено зв’язки РФ з «Талібаном», суд встановив можливість для позивачів відшкодування завданої їм шкоди за рахунок майна РФ . До такого майна суд відніс і заблоковані активи Промінвестбанк на кореспондентських рахунках у THE BANK OF NEW YORK MELLON.

Проте ФГВФО вдалося довести в Окружному суді м. Нью-Йорка, що згадані позивачі не можуть претендувати на кошти Банку, оскільки на момент ініціювання судом списання цих коштів їх власником була вже Україна, а не держава-агресор.

Як результат, Окружний суд м. Нью-Йорка видав наказ, яким задовольнив заяву ФГВФО щодо скасування виконавчого листа про списання коштів Банку на користь американських позивачів.