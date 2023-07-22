Міжнародна фінансова корпорація може надати Україні $1 млрд: на що підуть гроші

Український уряд розраховує також на іншу допомогу з боку інституції.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка є інституцією Групи Світового банку, має намір виділити один мільярд доларів на підтримку малого та середнього бізнесу України в 2023 році, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у межах зустрічі з віце-президентом IFC у країнах Європи, Латинської Америки та Карибського басейну Альфонсо Гарсією Морою 21 липня, інформує ZN.ua .

Як передає пресслужба Мінфіну, сторони говорили про потреби нашої держави у питанні відновлення, підготовку та втілення спільних проектів, зокрема програм підтримки українського малого та середнього бізнесу.

"Приватний сектор відіграє важливу роль у відновленні економічного зростання. Створення робочих місць, сприятливих безпекових та соціальних умов є необхідними чинниками для повернення українців додому. Все це сприятиме відновленню країни та подальшому економічному зростанню", – сказав Марченко.

За даними звіту "Друга швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України", потреба фінансування підтримки бізнесу на 2023 рік оцінюється в $2,8 млрд. Глава Мінфіну розповів, що з бюджету мобілізували 512 мільйонів доларів, але інша частина залишається не забезпеченою тоді, коли Україна не має достатньо ресурсів для допомоги приватному сектору без узгодженої підтримки з боку міжнародної спільноти.

"Я вдячний Міжнародній фінансовій корпорації за наміри надати 1 млрд доларів США на підтримку малого та середнього бізнесу у 2023 році. Наша співпраця з IFC сприятиме більш швидкій мобілізації приватних інвесторів, оскільки Уряд України вже реалізує плани по відновленню країни", – зазначив Марченко.

Міністр також висловив надію на сприяння IFC у залученні приватних інвестицій для відновлення інфраструктури держави, у тому числі в межах проєктів державно-приватного партнерства у сферах транспорту, логістики, соціальної інфраструктури й енергетики.