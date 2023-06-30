Рада директорів МВФ переглянула програму для України: держава зможе отримати новий транш

У Міжнародному валютному фонді відзначили прогрес української влади у виконанні взятих зобов’язань.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 29 червня завершила перший перегляд угоди в межах Програми розширеного фінансування на 15,6 мільярда доларів для України, затвердженої навесні. За його результатами Київ зможе отримати новий транш у близько 890 мільйонів доларів на підтримку бюджету, повідомляє пресслужба МВФ, інформує ZN.ua.

Рада директорів МВФ переглянула програму для України: держава зможе отримати новий транш
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Там нагадали, що згадана програма здійснюється для закріплення політики, яка підтримує фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність у часи “надзвичайно високої невизначеності”, сприяє економічному відновленню, покращує управління та зміцнює інституції з метою довгострокового зростання України на тлі повоєнного відновлення та шляху в ЄС.

Як зазначається в підсумку, наші органи державної влади досягли значного прогресу у виконанні своїх зобов’язань за програмою, попри складні умови, виконавши усі кількісні критерії ефективності до кінця квітня та структурні маяки до кінця червня. У МВФ вважають, що відданість України угоді залишається “твердою”.

"Стійке відповідальність та імпульс у реформах у складний період попереду є важливими для збереження макроекономічної та фінансової стабільності. Це включає збереження міцної основи податкових надходжень (зокрема шляхом утримання від заходів, які можуть підірвати податкову базу), підтримку сталого зниження інфляції та стабільності обмінного курсу, підтримку здоров’я банківського сектору й просування у важливих управлінських і антикорупційних реформах, у тому числі щодо декларування активів, протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", – додали в Міжнародному валютному фонді.

У МВФ також підвищили до 1-3% прогноз зростання ВВП України на 2023 рік. Там додали, що попри війну та минулорічне зниження, зараз наша економіка демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося: внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а золотовалютні резерви залишаються значними.

"Макроекономічна та фінансова стабільність зберігається завдяки виваженій політиці, а також безперервній та своєчасній зовнішній підтримці", – зазначили у Фонді.


Максим Царук, ZN.ua





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