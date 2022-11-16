Депутати скасували пільги для грального бізнесу та сплату податків для волонтерів

Депутати в першому читанні проголосували за рішення про скасування пільг для грального бізнесу. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Перше рішення це скасування пільги, яка була раніше надана гральному бізнесу. Пільги у вигляді можливості працювати на єдиному податку 2% у війну. Це було абсолютно помилкове рішення, яке ми скасовуємо. Законопроект проголосований в першому читанні",- розповів Гетманцев.

Він додав, що законопроєкт буде проголосовано в цілому за один-два тижні.

Крім того, депутати усунули прогалину в діючому Податковому кодексі щодо несплати волонтерами податків у 2022 році, інформує ZN.ua .

"Я хочу звернутися до всіх волонтерів, якщо ви збирали гроші на армію, якщо ви допомагали біженцям, і робили все, що потрібно для нашої перемоги, жодних податків отриманих вами у 2022 році коштів не потрібно сплачувати", - зазначив Гетманцев.