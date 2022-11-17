Під Києвом вкрали 40 тонн кукурудзи: що відомо про викрадача

Унікальна крадіжка сталася на одному з підприємств Миронівки.

Поліція Київщини повідомила на своїй сторінці у Facebook про розкриття справи.

З заявою про зникнення кукурудзи до поліції звернувся директор компанії. Він розповів, що невідома особа упродовж ночі викрала майже 40 тонн зернової культури.

«Працівники поліції провели низку заходів та встановили причетність 50-річного водія зерносушарки до вчинення злочину, який відразу зізнався у скоєному», — заявили правоохоронці.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали досудове розслідування. Водію загрожує до восьми років ув’язнення.