"Укрпошта" планує підвищити тарифи: що відомо

Гендиректор назвав причину підвищення.

У зв'язку з подорожчанням палива та перевезень "Укрпошта" планує переглянути тарифну політику. Про це в ефірі телемарафону повідомив генеральний директор підприємства Ігор Смілянський, інформує ZN.ua.
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"До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. Тому у травні, червні можна користуватися нашими доступними тарифами. А у другому півріччі будемо прораховувати і приймати рішення", - резюмував Смілянський.

При цьому в Укрпошті обіцяють, що нові тарифи залишаться доступними для українців.

Нагадаємо, у липні 2022 року "Укрпошта" підвищила тарифи на 14%.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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