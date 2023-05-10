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2023-05-10
"Укрпошта" планує підвищити тарифи: що відомо
Гендиректор назвав причину підвищення.
У зв'язку з подорожчанням палива та перевезень "Укрпошта" планує переглянути тарифну політику. Про це в ефірі телемарафону повідомив генеральний директор підприємства Ігор Смілянський, інформує
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"До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. Тому у травні, червні можна користуватися нашими доступними тарифами. А у другому півріччі будемо прораховувати і приймати рішення", - резюмував Смілянський.
При цьому в Укрпошті обіцяють, що нові тарифи залишаться доступними для українців.
Нагадаємо, у липні 2022 року "Укрпошта" підвищила тарифи на 14%.
Оксана Лебедина, ZN.ua