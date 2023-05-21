Податки, штрафи, РРО: стало відомо, що чекає бізнес з 1 липня

На початку війни влада пішла на великі послаблення для бізнесу, давши підприємцям пільгові податки та звільнивши їх від штрафів. Втім, після війни обіцяли усе повернути. Проте кінця війні іще не видно, а всі довоєнні податки і штрафи повертаються вже з 1 липня.

Повернення до колишніх податкових зобов'язань та колишньої системи покарань за порушення закладено в законопроекті №8401, який вже найближчим часом буде розглянуто і, ймовірно, буде ухвалено Верховною Радою.

Що повернуть бізнесу з 1 липня

Податки

Пільги щодо сплати єдиного податку для підприємців 1,2 та 3 груп скасовуються. Таким чином, розмір податків буде таким:

для ФОП першої групи: ЄСВ – 1474 грн, єдиний податок – 268,4 грн;

для ФОП другої групи: ЄСВ – 1474 грн, єдиний податок – 1,34 тис. грн;

для ФОП третьої групи: ЄСВ – 1474 грн, єдиний податок – 5% від доходу або 3% у тому випадку, якщо підприємець додатково сплачує ПДВ.

Використання РРО (касових апаратів)

Підприємці мали обов'язково почати користуватися касовими апаратами ще з 1 січня 2022 року. Проте війна внесла корективи. Тому влада перенесла термін встановлення РРО до закінчення воєнного стану. Але війна в Україні затяглася, і кінця їй, на жаль, поки що не видно. Таким чином, вимоги щодо встановлення та використання РРО повертають уже з 1 липня. А заразом і повертають штрафи, передбачені за невиконання закону.

Штрафи

Штраф за товар, проданий без чека, становитиме від 100 до 150% вартості цього товару. А штрафи за незареєстрований бізнес можуть назавжди відбити бажання у дрібного підприємця займатися бізнесом. Розмір такого штрафу становитиме від 17 до 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, українців змусять сплатити податок за житло, яке вони придбали багато років тому.