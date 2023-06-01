Понад півтора мільйона тонн зерна застрягла у порту «Південний» – президент Зеленський знає, де підскочать ціни на їжу
Президент України закликає міжнародну спільноту покарати Росію за те, що блокує мореплавство у Чорному морі.
Через російську агресію понад півтора мільйона тонн агропродукції фактично заблоковані в одному лише порту «Південному», що на Одещині. Такі цифри президент України Володимир Зеленський навів під час робочої поїздки до Одеси, яка відбулася вчора, 31 травня. Про це
Глава держава підкреслив, що йдеться про зерно, на яке очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай.
«Очевидно: що менше продовольства постачається в ці країни, у ці регіони, то вищі там ціни на їжу, то більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів. Тобто блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів», – каже Володимир Зеленський. Окремо зауважує, що це стосується і тих країн, відносинами з якими Росія ще й намагається спекулювати.
Президент України впевнений, що світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє в продовольчій безпеці. Глава держави наполягає, що спеціальна увага має надаватися зерновому коридору та й загалом безпеці в Чорному морі.
«Дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства – це глобально важливий безпековий фактор», - підкреслив Володимир Зеленський, – «Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі».
Президент подякував всім у світі, хто допомагає Україні збільшувати простір безпеки в Чорному морі, хто тисне на Росію задля розблокування постачання продовольства.