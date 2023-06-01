Понад півтора мільйона тонн зерна застрягла у порту «Південний» – президент Зеленський знає, де підскочать ціни на їжу

Президент України закликає міжнародну спільноту покарати Росію за те, що блокує мореплавство у Чорному морі.

Через російську агресію понад півтора мільйона тонн агропродукції фактично заблоковані в одному лише порту «Південному», що на Одещині. Такі цифри президент України Володимир Зеленський навів під час робочої поїздки до Одеси, яка відбулася вчора, 31 травня. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України, інформує ZN.ua .

© port-yuzhny.com.ua

Глава держава підкреслив, що йдеться про зерно, на яке очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай .

«Очевидно: що менше продовольства постачається в ці країни, у ці регіони, то вищі там ціни на їжу, то більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів. Тобто блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів», – каже Володимир Зеленський. Окремо зауважує, що це стосується і тих країн, відносинами з якими Росія ще й намагається спекулювати.

Президент України впевнений, що світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє в продовольчій безпеці. Глава держави наполягає, що спеціальна увага має надаватися зерновому коридору та й загалом безпеці в Чорному морі.

«Дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства – це глобально важливий безпековий фактор», - підкреслив Володимир Зеленський, – «Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі».

Президент подякував всім у світі, хто допомагає Україні збільшувати простір безпеки в Чорному морі, хто тисне на Росію задля розблокування постачання продовольства.