"Київміськбуд" відновлює діяльність і робить усе, аби добудувати всі об’єкти - президент компанії Ігор Кушнір

Керівництво "Київміськбуду" робить все, аби відновити фінансове здоров’я будівельної компанії та повернутися до довоєнних темпів будівництва.

Про це у Facebook повідомив президент компанії Ігор Кушнір, інформує Апостроф .

Він нагадав, що через повномасштабне вторгнення рф в Україну на будівельному ринку здорожчали будматеріали, виник дефіцит кваліфікованих кадрів, обвалилися продажі квадратних метрів. Через це взимку "Київміськбуд" був змушений призупинити роботи на будмайданчиках.

Президент компанії розповів про антикризові кроки, які допоможуть відновити роботи, зокрема озвучив очікування, що Київ викупить у компанії нерухомості на 300 млн грн на потреби міста. Він зазначив, що на розгляді комісій міськради перебуває рішення щодо докапіталізації компанії на 1 млрд грн, також триває активна робота з банками.

Втім зусиль однієї лише компанії і столичної влади не вистачить, додав Ігор Кушнір, і закликав усіх людей, що придбали нерухомість, продовжувати платити розстрочки і кредити. Адже наразі борг становить близько 326 млн грн, і для того, щоб почати будувати, компанії важлива кожна гривня.

"Ми в одному човні. Підкреслюю, що ці кошти підуть виключно на добудову того конкретного комплексу, у якому ви купили квартиру… Компанія на рівні з інвесторами зацікавлена у завершенні всіх комплексів та передачі квартир. У довоєнні часи ми часто говорили про те, що "Київміськбуд завжди добудовує до кінця". І сьогодні робимо все можливе, щоб цей девіз залишився беззаперечним", — запевнив Ігор Кушнір.