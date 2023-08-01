Експорт IT-послуг з України скорочується, компанії йдуть з країни – асоціація

Українська ІТ компанії змушені відкривати закордонні офіси.

Експорт IT-послуг з України в першому півріччі поточного року у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року скоротився на 9,3% - до 3,38 млрд дол. Про це повідомляє Асоціація IT Ukraine, інформує ZN.ua.

Експорт IT-послуг з України скорочується, компанії йдуть з країни – асоціація

Відповідно до даних Нацбанку, показник експорту ІТ-послуг у червні цього року становить 573 млн дол.

“В поточній ситуації зростання ІТ-індустрії за результатами півроку було б дивом. В той же час, позитивний сценарій – збереження обсягів експорту та припинення падіння експортних показників ІТ-послуг, на жаль, теж не відбувся. Отже, за результатами півроку, ми фіксуємо тренд на зниження обсягів експорту українського ІТ“, – зазначив виконавчий директор IT Ukraine Association Костянтин Васюк.

У першому кварталі експорт IT-послуг з України знизився на 16% у порівнянні з таким же періодом 2022 року, і склав 1,68 млрд дол.

За результатами минулого року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі 7,35 млрд дол. Податки за 2022 рік склали 32,2 млрд гривень.

Васюк додав, що українська ІТ компанії вимушені розвивати закордонні офіси, щоб зберегти існуючі, та залучати нових клієнтів.

“Але при цьому в Україні ІТ компанії активно інвестують в нові розробки в сфері defence-tech та кібербезпеки. Хоча такі проєкти і не дають приросту експортних показників бюджету, але роблять значно більше – створюють нові унікальні продукти на майбутнє і допомагають боронити нашу країну сьогодні“, – зазначив виконавчий директор IT Ukraine Association.


Олена Середа, ZN.ua





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