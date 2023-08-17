Мільярдери та держкомпанії РФ будуть зобов'язані здавати валюту для стабілізації рубля до виборів 2024 року

Такий крок має знизити швидкість розгону інфляції.

Влада РФ зобов'язує мільярдерів та найбільші державні компанії здавати валюту. Це необхідно щоб зміцнити падаючий рубль до виборів 2024 та запобігти стрімкому розвитку інфляції. Про це повідомляють The Moscow Times із посиланням на "Інтерфакс", інформує ZN.ua.

Мільярдери та держкомпанії РФ будуть зобов'язані здавати валюту для стабілізації рубля до виборів 2024 року
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Коли курс долара подолав позначку 100 рублів, експортерів викликали на нараду з урядом та керівництвом центробанку для обговорення стабілізаційних заходів валютного ринку.

Постачальникам валюти у РФ рекомендували продати валюту для стабілізації рубля. Продати валюту та відзвітувати необхідно протягом тижня. Якщо мільярдери та держкомпаній відмовляться, то влада запровадить обов'язковий продаж більшої частини експортної валюти — до 90%.

Видання зазначає, що нарада з представниками експортерів відбулася після того, як Кремль наказав ЦБ забезпечити "сильний рубль".


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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