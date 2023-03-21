У Франції збільшать виробництво САУ Caesar
Це пов'язано з великою кількістю замовлень.
У Франції збільшують виробництво самохідних гаубиць CAESAR на фоні війни в Україні та розширення збройних потреб у країнах НАТО. Про це повідомляє французьке медіа
Зазначається, що нові артсистеми потрібні, зокрема, французькій армії для заміни САУ, які були передані Україні в якості військової допомоги.
Стало відомо, що виробник Arquus на своєму підприємстві у французькому місті Лімож розпочинає виробництво шасі для нових колісних самохідних гаубиць CAESAR. На новій виробничій лінії планують випускати по чотири одиниці шасі на місяць, і це буде пікове навантаження.
У виданні повідомили, що Агентство оборонних закупівель Франції (DGA) замовило у компанії Nexter “дві партії по 18 САУ”. Нові самохідні артилерійські установки мають надійти у французьку армію до березня 2024 року.