У Франції збільшать виробництво САУ Caesar

Це пов'язано з великою кількістю замовлень.

У Франції збільшать виробництво САУ Caesar
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У Франції збільшують виробництво самохідних гаубиць CAESAR на фоні війни в Україні та розширення збройних потреб у країнах НАТО. Про це повідомляє французьке медіа 20 Minutes.

Зазначається, що нові артсистеми потрібні, зокрема, французькій армії для заміни САУ, які були передані Україні в якості військової допомоги.

Стало відомо, що виробник Arquus на своєму підприємстві у французькому місті Лімож розпочинає виробництво шасі для нових колісних самохідних гаубиць CAESAR. На новій виробничій лінії планують випускати по чотири одиниці шасі на місяць, і це буде пікове навантаження.

У виданні повідомили, що Агентство оборонних закупівель Франції (DGA) замовило у компанії Nexter “дві партії по 18 САУ”. Нові самохідні артилерійські установки мають надійти у французьку армію до березня 2024 року.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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