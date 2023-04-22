Франція поставить до України понад 20 тисяч тонн рейок – міністр транспорту Франції Клеман Бон

Цього має вистачити, аби відновити понад 150 км колії

Міністр транспорту Франції Клеман Бон підтвердив намір своєї країни поставити до України понад 20 тисяч тонн рейок. Про це він написав у Twitter вчора, 21 квітня, у перший день свого візиту до України, інформує ZN.ua.

Франція поставить до України понад 20 тисяч тонн рейок – міністр транспорту Франції Клеман Бон
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Йдеться про рейки, які Україна придбає у французької компанії за рахунок пільгової позики в розмірі 37,6 млн євро. Це дасть змогу відремонтувати понад 150 км колії, пошкодженої під час війни.

Свій візит до України очільник французького мінтрансу розпочав з Одеси. Тут він ознайомився з роботою Одеського порту та виконанням «Зернової угоди», в якій задіяні всі порти Великої Одеси - Одеський, Південний та Чорноморський. Про це повідомляє у Telegram Одеська районна військова адміністрація.

Станом на 21 квітня, йдеться у повідомленні, у рамках реалізації домовленостей із українських портів вийшло 908 суден з 28,51 млн тонн агропродукції, яка прямує до країн Азії, Європи та Африки. При цьому держава-агресор продовжує чинити штучні перепони на шляху реалізації Чорноморської зернової ініціативи, періодично блокуючи та штучно зменшуючи кількість інспекцій суден. Відтак українськи портовики розраховують на підтримку французьких партнерів для продовження роботи «Зернової угоди»,

Міністр транспорту Франції зауважив, що у порту Одеси сотні людей виконують важливу роботу, перевозячи мільйони тонн зерна, палива та сталі. «Франція і наші компанії прагнуть забезпечити ці життєво важливі обміни з Україною», - запевнив Бон.

Він підкреслив, що транспорту належить вирішальна роль у військових діях через перевезення військ, зерна, гуманітарної допомоги, а мету свого візиту сформулював так: «Я в Україні, щоб підтвердити та збільшити підтримку Франції, особливо що стосується інфраструктури».


Іван Шевчук, ZN.ua





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