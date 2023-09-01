Visa та MasterCard збільшать комісії на платежі

Visa та Mastercard планують оновити комісії з карток вже з жовтня. Нововведення торкнеться не всіх користувачів, а тільки роздрібних продавців, які приймають у клієнтів оплату карткою.

За даними агенції Bloomberg, оператори найбільших платіжних систем планують підняти комісійні збори, які стягують при оплаті у клієнтів за допомогою банківських карток (у магазинах, ресторанах, різних сервісах тощо).

Вже відомо, що нові розцінки для платіжної системи MasterCard почнуть працювати з жовтня 2023 року, проте на скільки зростуть комісії при оплаті картками — не повідомляється.

Visa хоче запровадити більший комісійний збір для карток у жовтні 2023 року, а вже у квітні 2024-го зміни торкнуться кредитних та дебетових карток.

Хоча Visa та Mastercard встановлюють ставки комісій, саме банки, що випускають картки, утримують більшу частину комісійних зборів. Ці витрати в останні роки зростають, оскільки все більше споживачів використовують кредитні картки, з яких зазвичай стягуються вищі комісії за обмін, ніж з дебетових карток.

За рахунок підвищення цін рітейлери переносять частину витрат на споживачів. При цьому клієнтам, які оплачують покупки дебетовими картками або готівкою, часто пропонують знижки.

Нагадаємо, що 5 березня 2022 року міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про призупинення діяльності в Росії. Це означає, що у російських магазинах чи банкоматах, а також за кордоном, карти Visa та Mastercard випущені в Росії більше не приймаються.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада вводить новий податок для банків в Україні.