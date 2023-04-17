ПриватБанк скасував комісії на перекази з Польщі

ПриватБанк ввів для своїх клієнтів у Польщі послугу безкоштовних переказів через систему Western Union. Нульовий тариф за відправку коштів буде дійсним до 14 вересня 2023 року.

ПриватБанк скасував комісії на перекази з Польщі: скільки діятимуть нові тарифи

Переказати гроші рідним в Україну з комісією 0% можна через кілька польських веб- або мобільних додатків. Це, зокрема, банкінги Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.

Також ПриватБанк знизив тарифи на відправку переказів Western Union у пунктах обслуговування та покращив курс конвертації зі злотих у потрібну валюту.

Щоб переказати гроші, клієнтам ПриватБанку потрібно мати відкритий рахунок в одній із перелічених фінустанов Польщі. Далі в мобільному додатку або на сайті потрібно ввести персональні дані одержувача, суму переказу, вибрати валюту та країну.

Українцям слід пам'ятати, що з Польщі можна відправляти лише злоті, а в Україні клієнти ПриватБанку отримають гроші у гривнях, доларах чи євро (на вибір) після конвертації.

ПриватБанк скасував комісії на перекази з Польщі: скільки діятимуть нові тарифи

Щоб забрати переказ, потрібно знати свій контрольний номер. Гроші будуть доступні в Приват24, терміналах самообслуговування, банкоматах та відділеннях.

До 25 червня для клієнтів ПриватБанку продовжуватимуть діяти безкоштовні перекази коштів із карток німецьких банків. Валюта для відправки може бути будь-якою.

У ПриватБанку зазначили, що безкоштовна послуга переказу коштів потрібна багатьом людям, які залишили територію України після повномасштабного вторгнення, адже дозволяє економити фінанси та допомагати рідним з-за кордону.

Для відправки коштів потрібно зайти до Приват24, у меню "Сервіси", вибрати розділ "Переклади", натиснути "На карту", заповнити реквізити та ввести номер українського рахунку. Гроші моментально зарахують отримувачу, а відправнику не доведеться платити 1,5% із суми (Mastercard) або 3% (Visa).

Раніше в ПриватБанку роз'яснили ситуацію зі штрафами у 34 тисячі гривень за переказ грошей з картки на картку.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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