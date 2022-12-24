66 мільйонів євро від Європейської комісії підуть на відбудову українських шкіл

Заступниця генерального директора Генерального директорату з питань політики добросусідства та переговорів про розширення Катаріна Матернова заявила, що український бюджет отримає від Єврокомісії нову фінансову підтримку у розмірі 66 мільйонів євро. Ці гроші підуть на відновлення шкіл, які були пошкоджені внаслідок російської агресії. Про це Матернова написала у своєму Twitter .

«Європейська комісія виділила 66 мільйонів для українського бюджету на реконструкцію та реабілітацію шкільних приміщень, які були пошкоджені під час жорстокої війни Росії проти України», - зазначила вона.