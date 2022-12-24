66 мільйонів євро від Європейської комісії підуть на відбудову українських шкіл

Гроші, за планом, надаються безпосередньо українському уряду як бюджетна підтримка, інформує ZN.ua.

66 мільйонів євро від Європейської комісії підуть на відбудову українських шкіл
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Заступниця генерального директора Генерального директорату з питань політики добросусідства та переговорів про розширення Катаріна Матернова заявила, що український бюджет отримає від Єврокомісії нову фінансову підтримку у розмірі 66 мільйонів євро. Ці гроші підуть на відновлення шкіл, які були пошкоджені внаслідок російської агресії. Про це Матернова написала у своєму Twitter.

«Європейська комісія виділила 66 мільйонів для українського бюджету на реконструкцію та реабілітацію шкільних приміщень, які були пошкоджені під час жорстокої війни Росії проти України», - зазначила вона.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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