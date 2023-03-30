В Україні збільшать кількість працюючих цукрових заводів

Кілька підприємств, які постраждали через війну в 2022 році, повертаються до роботи, інформує ZN.ua.

Цього року в Україні має збільшитися кількість працюючих цукрових заводів порівняно з 2022-м, заявив в. о. голови правління Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" Назар Михайловин у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Через воєнні дії на території нашої країни минулого року були серйозні проблеми в Київській, Харківській, Житомирській, Чернігівській областях. Вони не змогли взяти участь у посіві та виробництві цукру. Сезон-2022 в Україні відпрацювали 23 заводи, до яких нинішнього року приєднається ще шість підприємств", - сказав він.

Мінагрополітики очікує, що у 2023 році площа під цукровими буряками стане майже такою ж, як до війни. До війни засівали 226 тис. га; у 2022 році площа скоротилася до 181,4 тис. га; цього року планується зібрати врожай з 220 тис. га. Валове виробництво цукрових буряків цього року очікується в межах 11,3 млн тонн, що на 1,6 млн тонн більше, ніж у 2021 році.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
На Дунаї можуть побудувати новий український пасажирський портНа Дунаї можуть побудувати новий український пасажирський порт
FT: Світовий банк прогнозує втрату цілого десятиліття зростання глобальної економіки через війну в Україні і пандеміюFT: Світовий банк прогнозує втрату цілого десятиліття зростання глобальної економіки через війну в Україні і пандемію
Німецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетикиНімецький бізнес інвестуватиме у зелене відновлення української енергетики
Держборг Німеччини встановив антрирекордДержборг Німеччини встановив антрирекорд
В Україні збільшать кількість працюючих цукрових заводівВ Україні збільшать кількість працюючих цукрових заводів
Блок рекламы


Похожие новости
FT: Світовий банк прогнозує втрату цілого десятиліття зростання глобальної економіки через війну в Україні і пандеміюFT: Світовий банк прогнозує втрату цілого десятиліття зростання глобальної економіки через війну в Україні і пандемію
В Україні вже заблоковано понад 2 тис. рахунків українців, що пішли на співпрацю з ворогомВ Україні вже заблоковано понад 2 тис. рахунків українців, що пішли на співпрацю з ворогом
Україні знадобиться $411 млрд на реконструкцію та відновлення – Світовий банкУкраїні знадобиться $411 млрд на реконструкцію та відновлення – Світовий банк
Обмін старих лампочок на LED: Укрпошта зменшить кількість відділеньОбмін старих лампочок на LED: Укрпошта зменшить кількість відділень
В Україні арештували гелікоптер Жеваго (відео)В Україні арештували гелікоптер Жеваго (відео)
Перше місто в Україні оголосило про дострокове завершення опалювального сезону: задоволені не всіПерше місто в Україні оголосило про дострокове завершення опалювального сезону: задоволені не всі
У Франції збільшать виробництво САУ CaesarУ Франції збільшать виробництво САУ Caesar
БЕБ повідомив, що викрив представництво міжнародного бренду таксі в Україні в ухиленні від сплати податків: що відбулося насправдіБЕБ повідомив, що викрив представництво міжнародного бренду таксі в Україні в ухиленні від сплати податків: що відбулося насправді
США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярдаСША до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда
Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житлоБудинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло
Последние новости
Подгружаем последние новости