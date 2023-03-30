В Україні збільшать кількість працюючих цукрових заводів

Цього року в Україні має збільшитися кількість працюючих цукрових заводів порівняно з 2022-м, заявив в. о. голови правління Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" Назар Михайловин у інтерв'ю агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Через воєнні дії на території нашої країни минулого року були серйозні проблеми в Київській, Харківській, Житомирській, Чернігівській областях. Вони не змогли взяти участь у посіві та виробництві цукру. Сезон-2022 в Україні відпрацювали 23 заводи, до яких нинішнього року приєднається ще шість підприємств", - сказав він.

Мінагрополітики очікує, що у 2023 році площа під цукровими буряками стане майже такою ж, як до війни. До війни засівали 226 тис. га; у 2022 році площа скоротилася до 181,4 тис. га; цього року планується зібрати врожай з 220 тис. га. Валове виробництво цукрових буряків цього року очікується в межах 11,3 млн тонн, що на 1,6 млн тонн більше, ніж у 2021 році.