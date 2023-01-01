Провідний нафтотрейдер Vitol вийшов із нафтового проекту в Росії

Раніше Vitol заявив про припинення торгівлі російською нафтою, інформує ZN.ua.

Провідний нафтотрейдер Vitol вийшов із нафтового проекту в Росії
© depositphotos / ssuaphoto

Найбільший нафтотрейдер Vitol Group відмовився від участі в одному з найбільших проектів "Роснефти" і продав частку у ТОВ "Схід Ойл", повідомляє Forbes Україна.

"Роснефть" в 2020 році почала масштабне освоєння родовищ на Таймирі в рамках реалізації проекту "Схід Ойл". Потенціал видобутку рідких вуглеводнів там може становити 115 млн т на рік. У жовтні 2021-го консорціум Vitol та Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% – Vitol, 25% – MME) закрили угоду про купівлю п'ятивідсоткової частки статутного капіталу Схід Ойл за €3,5 млрд.

І ось 30 грудня Vitol оголосив про вихід із частки у ТОВ "Схід Ойл". Консорціум під керівництвом Vitol завершив продаж свого пакету акцій Fossil Trading, FZCO, сума якого не розголошується”, – йдеться у повідомленні.

Vitol Group припинила спотові закупівлі російської нафти наприкінці березня. У квітні Vitol Group заявила, що призупинить торгівлю російською нафтою до кінця року.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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