АГКУ виступила проти урядового законопроекту з акцизу на пальне

Асоціація газодобувних компаній України проти урядового законопроекту, який пропонує запровадити єдиний акциз на бензин, дизельне паливо та автогаз. Таку заяву під час "круглого столу" у парламентському Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики зробив директор АГКУ Артем Петренко.

АГКУ виступила проти урядового законопроекту з акцизу на пальне

За його словами, АГКУ не проти запровадження акцизів на паливо, але проти запропонованого Кабміном законопроекту №7668, згідно з яким на бензин, дизельне паливо та автогаз має бути єдиний акциз у розмірі 100 євро на 1000 літрів.

Петренко підкреслив, що ніде у світі немає такого, щоб зріджений газ, дешевший, має такий же акциз, як бензин та дизельне паливо.

АГКУ пропонує змінити акцизну ставку на скраплений газ зі 100 євро за 1000 літрів на 52 євро (як було до війни). При цьому для бензину та дизеля акциз має бути у розмірі 100 євро за 1000 літрів.

АГКУ виступила проти урядового законопроекту з акцизу на пальне

Нагадаємо, у березні 2022 року в Україні на час війни скасували акциз на пальне. Однак у серпні Кабмін запропонував його частково відродити. Пропонується запровадити єдиний акциз для всього автомобільного палива. При цьому стверджується, що ціни на пальне не збільшуватимуться.

Раніше Мінекономіки прокоментувало можливе запровадження акцизу на паливо.


Максимов Віталій, Тудей





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