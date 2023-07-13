Нацбанк проти передачі «Укрпошті» одного з націоналізованих банків

НБУ ще з 2015 року виступає проти формування ще одного державного банку.

Національний банк проти ідеї щодо передачі раніше націоналізованого Першого інвестиційного банку (PINBank) у підпорядкування «Укрпошти» з метою створення поштового банку. Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв’ю ЕП заявила, що «Укрпошта» не відповідає технічним вимогам та внутрішнім процедурам, інформує ZN.ua .

© Катерина Рожкова / Facebook

Рожкова навела ще декілька причин, чому позиція НБУ є непохитною ще з 2015 року, а саме:

регулятор проти збільшення частки держави у банківському секторі, при створенні «поштового банку» частка неменуче збільшиться. Частка держави в банківському секторі вже більше 50%, її зростання призведе до порушення всіх домовленостей з міжнородними партнерами;

у кожного свої функціїї, зокрема у Укрпошти є свої зобов’язання;

для держави не вигідно вкладати кошти ще в один банк.

Крім того, Рожкова зазначила, що створення такого “поштового банку” підвищить ризики та може похитнути фінансову стабільність, адже він навряд чи буде відповідати всім вимогам.

Нагадаємо, що Антимонопольний Комітет України надав право Укрпошті на придбання Альпарі Банк в червні минулого року. Проте угоду скасували через зауваження регулятора.