Латвійські шпроти та молдавське вино тепер недоступні в Росії

Росія заборонила імпорт рибної продукції та підвищила мито на вино з "недружніх" країн.

Влада Росії вчергове ухвалила рішення «у межах заходів у відповідь на дії недружніх країн». На цей раз заборонено імпортувати з недружніх країн готову продукцію з риби та морепродуктів. Заборона діятиме до кінця цього року. Про це пишуть росЗМІ, інформує ZN.ua .

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В Кремлі вважають, що відмова від імпорту з Євросоюзу, США та Норвегії звільнить ринок, які заповнять вітчизняні виробники. Крім того, як вважають у Росрибальстві, "зниження на ринку частки імпортної продукції виключить фактор негативного впливу на вартість волатильності курсу".

Також уряд Росії вирішив підвищити ввізне мито на вино та деякі інші товари з недружніх держав. Мита зросли з 12,5% до 20%.

Нові обмеження можуть торкнутися рибних консервів, в тому числі латвійських шпротів, які не підпали під продуктове ембарго у 2014 році. А підвищення ввізного мита на вина, за даними торгових мереж, насамперед вплине на низький та середній цінові сегменти.