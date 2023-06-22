ЄС запровадить санкції проти нафтопроводу "Дружба"

У новому пакеті враховано декілька пропозицій Варшави.

Новий санкційний пакет ЄС проти Росії, який набуде чинності у п'ятницю, насамперед орієнтований на боротьбу з обходом раніше введених обмежень та усуненням уразливостей. Також у новому пакеті було враховано пропозиції Польщі щодо осіб, відповідальних за викрадення українських дітей та щодо північної частини нафтопроводу "Дружба". Про це повідомив посол Польщі у ЄС Анджей Садось, інформує ZN.ua .

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За його словами, враховано польські вимоги щодо пломбування наземного транспорту шляхом заборони в'їзду російських причепів та вантажівок. Також є елементи, які відкриють можливість застосування вторинних санкцій до суб'єктів, які систематично підтримують обхід санкційної системи.

"У цьому прийнятому пакеті у нас є суб'єкти з третіх країн, які беруть активну участь у системному обході санкцій, щоб Росія могла використовувати ту продукцію, якої ми хочемо її позбавити", - повідомив Садось, передає " Польське радіо ".

Надалі Польща також продовжить вимагати ембарго на російські алмази та санкції щодо російського атомного сектора.

Варшава також домагатиметься судового переслідування та обмеження волі всіх осіб, пов'язаних із військовими злочинами в Україні, у тому числі відповідальних за викрадення українських дітей.