ЄС запровадить санкції проти нафтопроводу "Дружба"
У новому пакеті враховано декілька пропозицій Варшави.
Новий санкційний пакет ЄС проти Росії, який набуде чинності у п'ятницю, насамперед орієнтований на боротьбу з обходом раніше введених обмежень та усуненням уразливостей. Також у новому пакеті було враховано пропозиції Польщі щодо осіб, відповідальних за викрадення українських дітей та щодо північної частини нафтопроводу "Дружба". Про це повідомив посол Польщі у ЄС Анджей Садось, інформує
За його словами, враховано польські вимоги щодо пломбування наземного транспорту шляхом заборони в'їзду російських причепів та вантажівок. Також є елементи, які відкриють можливість застосування вторинних санкцій до суб'єктів, які систематично підтримують обхід санкційної системи.
"У цьому прийнятому пакеті у нас є суб'єкти з третіх країн, які беруть активну участь у системному обході санкцій, щоб Росія могла використовувати ту продукцію, якої ми хочемо її позбавити", - повідомив Садось, передає "
Надалі Польща також продовжить вимагати ембарго на російські алмази та санкції щодо російського атомного сектора.
Варшава також домагатиметься судового переслідування та обмеження волі всіх осіб, пов'язаних із військовими злочинами в Україні, у тому числі відповідальних за викрадення українських дітей.