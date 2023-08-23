Пошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІ

Пошта Росії масово звільняє співробітників.

У Польщі оцінили, що міжнародні санкції проти Росії довели ефективність. Одним із таких прикладів є драматична ситуація з однією з ключових російських державних компаній, яка опинилася на межі краху. Йдеться про поштового оператора, повідомив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін, інформує ZN.ua .

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«Одна із ключових російських державних компаній перебуває на межі краху. Пошта Росії масово звільняє співробітників через погіршення фінансових результатів», - написав Станіслав Жарін у Twitter у п'ятницю.

У серії постів представник уряду з безпеки інформаційного простору Республіки Польща оцінив ефективність міжнародної ізоляції Росії та санкцій, запроваджених після нападу на Україну, у різних сегментах економіки.

«За 2022-2023 роки фінансові результати російського національного поштового гіганта впали. Збитки за цей період становили понад 27 мільярдів рублів. Кількість відправлень у порівнянні з 2021 роком зменшилася на кілька десятків відсотків», - зазначив він.

«Фінансові проблеми Пошти Росії пов'язані з обмеженням транскордонної електронної комерції. Цей сегмент різко скоротився 2022 року після того, як вільний світ відключив можливість використання російських банківських карток», — додав Станіслав Жарін.

Незважаючи на те, що Росія постійно намагається уникнути санкцій, економічна ситуація в країні стає дедалі складнішою. Центральний банк Росії у вівторок підвищив ключову відсоткову ставку на 350 базисних пунктів до 12 відсотків.