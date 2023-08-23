Пошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІ

Пошта Росії масово звільняє співробітників.

У Польщі оцінили, що міжнародні санкції проти Росії довели ефективність. Одним із таких прикладів є драматична ситуація з однією з ключових російських державних компаній, яка опинилася на межі краху. Йдеться про поштового оператора, повідомив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін, інформує ZN.ua.

Пошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІ
© freepik/freepik

«Одна із ключових російських державних компаній перебуває на межі краху. Пошта Росії масово звільняє співробітників через погіршення фінансових результатів», - написав Станіслав Жарін у Twitter у п'ятницю.

У серії постів представник уряду з безпеки інформаційного простору Республіки Польща оцінив ефективність міжнародної ізоляції Росії та санкцій, запроваджених після нападу на Україну, у різних сегментах економіки.

«За 2022-2023 роки фінансові результати російського національного поштового гіганта впали. Збитки за цей період становили понад 27 мільярдів рублів. Кількість відправлень у порівнянні з 2021 роком зменшилася на кілька десятків відсотків», - зазначив він.

«Фінансові проблеми Пошти Росії пов'язані з обмеженням транскордонної електронної комерції. Цей сегмент різко скоротився 2022 року після того, як вільний світ відключив можливість використання російських банківських карток», — додав Станіслав Жарін.

Незважаючи на те, що Росія постійно намагається уникнути санкцій, економічна ситуація в країні стає дедалі складнішою. Центральний банк Росії у вівторок підвищив ключову відсоткову ставку на 350 базисних пунктів до 12 відсотків.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Україна зібрала 27,3 млн тонн зерновихУкраїна зібрала 27,3 млн тонн зернових
Україна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 державУкраїна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 держав
Яйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної радиЯйця по 50 гривень за штуку: на Волині вибухнув скандал навколо селищної ради
Пошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІПошта Росії на межі краху через санкції – ЗМІ
Каховська ГЕС не підлягає відновленню – КлименкоКаховська ГЕС не підлягає відновленню – Клименко
Блок рекламы


Похожие новости
Raiffeisen виплатить у бюджет Росії до 100 млн євро податкуRaiffeisen виплатить у бюджет Росії до 100 млн євро податку
Наступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідкаНаступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідка
У росії Райффайзенбанк призупинить прийом доларів та євро у своїх касах з серпняУ росії Райффайзенбанк призупинить прийом доларів та євро у своїх касах з серпня
Гривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиківГривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиків
Латвійські шпроти та молдавське вино тепер недоступні в РосіїЛатвійські шпроти та молдавське вино тепер недоступні в Росії
Світові ціни на пшеницю злетіли через російську атаку по порту на ДунаїСвітові ціни на пшеницю злетіли через російську атаку по порту на Дунаї
Ціни на житло злетять через місяць: з'явився прогноз у цифрахЦіни на житло злетять через місяць: з'явився прогноз у цифрах
Фінська фармкомпанія Orion Pharma припинила діяльність в росіїФінська фармкомпанія Orion Pharma припинила діяльність в росії
У Росії банкрутами себе визнали рекордна кількість людейУ Росії банкрутами себе визнали рекордна кількість людей
Газпром пригрозив Києву розривом співпраці через арбітражні судиГазпром пригрозив Києву розривом співпраці через арбітражні суди
Последние новости
Подгружаем последние новости