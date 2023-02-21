«Нафтогаз» у 2023 році планує збільшити видобуток газу в Україні

«Збільшення власного видобутку - це один із пріоритетів “Нафтогазу”, від цього залежить енергетична безпека України», - наголошує голова компанії, інформує ZN.ua.

«Нафтогаз» у 2023 році планує збільшити видобуток газу в Україні
© Андрій Товстиженко, DT.UA

«Нафтогаз» планує додатково видобути 1 млрд кубометрів газу в 2023 році, заявив голова правління НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов в інтерв’ю NV.

«У нас достатньо власного газу, аби забезпечити не один опалювальний сезон. Потрібно лише збалансувати процес. Цього року ми маємо амбітну мету - додатково видобути 1 млрд кубометрів. Також очікуємо, що об'єми збільшать і приватні видобувні компанії. Тож у 2023-му зможемо мати майже 19 млрд кубометрів українського газу», - сказав Чернишов, зазначивши, що видобування вимагає неабияких інвестицій: розвідка, аналітика, проєктування, сейсміка тощо - для цього залучаються як українські кошти, так і західних компаній-партнерів.

У зв’язку з повномасштабною війною експорт газу з України заборонили 10 червня. Видобувати його стало економічно не вигідно: ціна реалізації на внутрішньому ринку була нижчою за податки. З огляду на це депутати внесли зміни в Податковий кодекс і від'єднали розрахунок ренти від світових цін на газ (які значно підвищилися через війну), аби стимулювати компанії нарощувати видобуток газу.

«Спочатку ми маємо забезпечити газом себе, створити національний резерв енергоресурсів, а вже потім експортувати надлишок. І резерв - це не тільки про газ, а й про інші види енергії, зокрема й відновлювальної. Я впевнений, що після перемоги Україна зможе забезпечувати не тільки власну енергетичну безпеку, але й європейську. Ми можемо контролювати кількість газу в сховищах за рахунок регулювання експорту та видобутку», - каже Чернишов.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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