«Нафтогаз» зробив нову пропозицію власникам євробондів щодо відстрочення виплат та погашення на два роки

НАК «Нафтогаз України» направив власникам єврооблігацій через їхній емітент Kondor Finance plc повторний запит про згоду про відстрочення виплат за ними на два роки. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Нова пропозиція

У новій пропозиції, на відміну від попередньої, Нафтогаз пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити звернення на два роки не лише євробондів-2022, а і євробондів-2024 та євробондів-2026.

«Відстрочення термінів погашення та процентних платежів з точки зору грошових потоків, що запитується, в цілому відповідає умовам, запропонованим іншими українськими державними емітентами, і умовам, внесеним у запит згоди, ініційованим українським сувереном 20 липня 2022 року», — наголошується в біржовому повідомленні.

«Нафтогаз» уточнює, що запуск нового запиту згоди затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів №?670 від 1 серпня 2022 року.

«Уряд наполегливо рекомендує інвесторам підтримати ці пропозиції, які є частиною зусиль України щодо проактивного управління своїми борговими зобов'язаннями та борговими зобов'язаннями важливих державних структур перед інвесторами, приділяючи при цьому пріоритетну увагу важливим стратегічним цілям», — йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, дедлайн голосування на запит згоди — 16:00 12 серпня, а збори та оголошення результатів призначено на 17 серпня.

Раніше голова правління НАК Юрій Вітренко уточнював, що для отримання згоди власників єврооблігацій на перших зборах кворум має становити 2/3 загальної номінальної вартості єврооблігацій, а голоси «за» мають віддати 75% учасників зборів.

Нагадаємо

21 липня Кабмін визнав незадовільною роботу правління НАК «Нафтогаз України» щодо зміни кредитних умов щодо єврооблігацій та зобов'язав компанію укласти новий договір на встановлених урядом умовах.

«Нафтогаз» спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року. Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а уряд заборонив платити, що призвело 26 липня до дефолту компанії з двох із трьох випусків євробондів.

Три випуски єврооблігацій

Нині на ринку три випуски єврооблігацій «Нафтогазу». Всі вони були розміщені у 2019 році:

у липні - трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР),

у листопаді - семирічні на $500 млн із прибутковістю 7,625 %.

Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.