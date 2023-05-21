У Кабміні реанімували чергову ідею кількарічної давнини - тепер про електронні кабінети надрокористувача
Витягаючи з довгої шухляди старі ідеї влада рапортує про "серйозні кроки".
В Україні запущені «Електронні кабінети надрокористувача». Про це
«Зроблено серйозний крок до диджиталізації сфери надрокористування. Запущені «Електронні кабінети надрокористувача»», - зазначив Гетманцев.
Водночас нагадаємо, що новий електронний сервіс для надрокористувачів - «електронні кабінети» анонсували ще на початку 2020 року. І обіцяли, що на першому етапі роботи сервіс буде доступний уже в квітні 2020 року. Другий етап - обіцяли реалізувати в червні того ж року.
Як можна побачити з повідомлення Гетманцева, нічого нового у Кабміні не винайшли.
Завдяки "електронним кабінетам" суб’єкти господарювання зможуть:
- подавати в електронній формі документи для отримання дозволу на користування надрами, продовження строку його дії чи змін до нього;
- вносити зміни до угоди про умови користування надрами;
- ініціювати питання щодо виставлення ділянок надр на електронні торги;
- реєструвати результати робіт з геологічного вивчення надр;
- здійснювати електронну взаємодію з органами державної влади з питань надрокористування, переглядати історію своїх звернень та відповіді на них.
Нагадаємо, що це вже не перша ідея кількарічної давнини, яку одну за одною витягають в Кабміні останнім часом.
Так, наприклад, днями Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо створення в Україні системи публічного моніторингу земельних відносин. Це передбачає
Водночас нагадаємо, що
У форматі пілоту перший Моніторинг земельних відносин був проведений в Україні в 2015 році за підтримки Світового банку.
Ще один пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин реалізовувася в 2017 році.