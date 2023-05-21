У Кабміні реанімували чергову ідею кількарічної давнини - тепер про електронні кабінети надрокористувача

Витягаючи з довгої шухляди старі ідеї влада рапортує про "серйозні кроки".

В Україні запущені «Електронні кабінети надрокористувача». Про це відзвітував голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, хоча відповідні норми були запроваджені Міндовкілля - наказом від 16 березня 2023 року № 177 «Про затвердження Положення про електронний кабінет надрокористувача», інформує ZN.ua .

«Зроблено серйозний крок до диджиталізації сфери надрокористування. Запущені «Електронні кабінети надрокористувача»», - зазначив Гетманцев.

Водночас нагадаємо, що новий електронний сервіс для надрокористувачів - «електронні кабінети» анонсували ще на початку 2020 року. І обіцяли, що на першому етапі роботи сервіс буде доступний уже в квітні 2020 року. Другий етап - обіцяли реалізувати в червні того ж року.

Як можна побачити з повідомлення Гетманцева, нічого нового у Кабміні не винайшли.

Завдяки "електронним кабінетам" суб’єкти господарювання зможуть:

подавати в електронній формі документи для отримання дозволу на користування надрами, продовження строку його дії чи змін до нього;

вносити зміни до угоди про умови користування надрами;

ініціювати питання щодо виставлення ділянок надр на електронні торги;

реєструвати результати робіт з геологічного вивчення надр;

здійснювати електронну взаємодію з органами державної влади з питань надрокористування, переглядати історію своїх звернень та відповіді на них.

Нагадаємо, що це вже не перша ідея кількарічної давнини, яку одну за одною витягають в Кабміні останнім часом.

Так, наприклад, днями Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо створення в Україні системи публічного моніторингу земельних відносин. Це передбачає постанова №474 «Про публічний моніторинг земельних відносин».

Водночас нагадаємо, що ідея моніторингу земельних відносин належала ще уряду Гройсмана.

У форматі пілоту перший Моніторинг земельних відносин був проведений в Україні в 2015 році за підтримки Світового банку.

Ще один пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин реалізовувася в 2017 році.