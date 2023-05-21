У Кабміні реанімували чергову ідею кількарічної давнини - тепер про електронні кабінети надрокористувача

Витягаючи з довгої шухляди старі ідеї влада рапортує про "серйозні кроки".

В Україні запущені «Електронні кабінети надрокористувача». Про це відзвітував голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, хоча відповідні норми були запроваджені Міндовкілля - наказом від 16 березня 2023 року № 177 «Про затвердження Положення про електронний кабінет надрокористувача», інформує ZN.ua.

«Зроблено серйозний крок до диджиталізації сфери надрокористування. Запущені «Електронні кабінети надрокористувача»», - зазначив Гетманцев.

Водночас нагадаємо, що новий електронний сервіс для надрокористувачів - «електронні кабінети» анонсували ще на початку 2020 року. І обіцяли, що на першому етапі роботи сервіс буде доступний уже в квітні 2020 року. Другий етап - обіцяли реалізувати в червні того ж року.

Як можна побачити з повідомлення Гетманцева, нічого нового у Кабміні не винайшли.

Завдяки "електронним кабінетам" суб’єкти господарювання зможуть:

  • подавати в електронній формі документи для отримання дозволу на користування надрами, продовження строку його дії чи змін до нього;
  • вносити зміни до угоди про умови користування надрами;
  • ініціювати питання щодо виставлення ділянок надр на електронні торги;
  • реєструвати результати робіт з геологічного вивчення надр;
  • здійснювати електронну взаємодію з органами державної влади з питань надрокористування, переглядати історію своїх звернень та відповіді на них.

Нагадаємо, що це вже не перша ідея кількарічної давнини, яку одну за одною витягають в Кабміні останнім часом.

Так, наприклад, днями Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо створення в Україні системи публічного моніторингу земельних відносин. Це передбачає постанова №474 «Про публічний моніторинг земельних відносин».

Водночас нагадаємо, що ідея моніторингу земельних відносин належала ще уряду Гройсмана.

У форматі пілоту перший Моніторинг земельних відносин був проведений в Україні в 2015 році за підтримки Світового банку.

Ще один пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин реалізовувася в 2017 році.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Податки, штрафи, РРО: стало відомо, що чекає бізнес з 1 липняПодатки, штрафи, РРО: стало відомо, що чекає бізнес з 1 липня
Покупки онлайн в Євросоюзі будуть обкладатися митомПокупки онлайн в Євросоюзі будуть обкладатися митом
Під санкції ЄС потраплять 90 компаній, які допомагають РФ – ЄврокомісіяПід санкції ЄС потраплять 90 компаній, які допомагають РФ – Єврокомісія
В Нацбанку вважають, що ситуація на валютному ринку покращиласяВ Нацбанку вважають, що ситуація на валютному ринку покращилася
Як змінився товарообіг України: топ-3 товарів, що експортуються та імпортуютьсяЯк змінився товарообіг України: топ-3 товарів, що експортуються та імпортуються
Блок рекламы


Похожие новости
Гетманцев назвав безглуздою ідею заборонити продаж цигарок та алкоголю за готівкуГетманцев назвав безглуздою ідею заборонити продаж цигарок та алкоголю за готівку
У Кабміні спрогнозували, скільки отримає Україна від міжнародних партнерів у 2023 роціУ Кабміні спрогнозували, скільки отримає Україна від міжнародних партнерів у 2023 році
В Кабміні озвучили суму міжнародної допомоги, наданої Україні з 24 лютогоВ Кабміні озвучили суму міжнародної допомоги, наданої Україні з 24 лютого
В Україні ввели екстрені відключення електроенергії через чергову ракетну атакуВ Україні ввели екстрені відключення електроенергії через чергову ракетну атаку
В Україні готується масштабний проєкт з реконструкції старих будинків поруч з новобудовами: кияни ідею вже не оцінилиВ Україні готується масштабний проєкт з реконструкції старих будинків поруч з новобудовами: кияни ідею вже не оцінили
Яйця в Україні подешевшають: у Кабміні назвали терміниЯйця в Україні подешевшають: у Кабміні назвали терміни
Зарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українцівЗарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українців
Влада Індії обіцяла «нагодувати світ», але тепер їм самим треба імпортувати пшеницю – BloombergВлада Індії обіцяла «нагодувати світ», але тепер їм самим треба імпортувати пшеницю – Bloomberg
В Кабміні назвали дату старту опалювального сезону 2022/2023 роківВ Кабміні назвали дату старту опалювального сезону 2022/2023 років
Відстрочка виплат за держборгом: у Кабміні порахували, скільки додатково отримає економіка та арміяВідстрочка виплат за держборгом: у Кабміні порахували, скільки додатково отримає економіка та армія
Последние новости
Подгружаем последние новости