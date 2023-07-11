Електронні сигарети заборонили в Україні, - МОЗ

В Україні заборонили продаж та рекламу електронних сигарет, а також реалізацію рідин до них зі смаковими та ароматичними добавками. Деталі нового закону представили у Міністерстві охорони здоров'я України.

В Україні з 11 липня заборонили продаж електронних сигарет та рідин до них, - МОЗ

Набули чинності оновлені норми антитютюнового законодавства. Йдеться закону №1978-IX.

В Україні заборонено продавати та популяризувати:

• тютюнові вироби з ароматичними добавками (вітаміни, енергетичні добавки, таурин, кофеїн та ін.), які могли дезінформувати споживачів про наслідки вживання тютюну;

• сигарети та тютюн для самокруток (папір, фільтр, капсула яких містить нікотин, тютюн або смако-ароматичні добавки);

• рідини з нікотином або без вмісту смако-ароматичних добавок (зі смаком кофеїну, ментолу або фруктів).

Виробникам цієї продукції дозволено протягом року (ще 12 місяців) розпродувати залишки свого товару. Так, реалізація вже виготовлених партій триватиме до 11 липня 2024 року.

При цьому продаж неповнолітнім особам (до 18 років) спричиняє штраф у розмірі 1020 грн. Повторне порушення призведе до десятикратного збільшення покарання – штрафу у 10 200 грн.

Також стало відомо, що обсяг медичних попереджень на пачках збільшиться до 65% їхньої площі. Буду представлені реалістичні зображення хвороб, розвиток яких провокує куріння.

В Україні з 11 липня заборонили продаж електронних сигарет та рідин до них, - МОЗ

У законі вказано суми штрафів за порушення оновлених норм:

  • продаж ароматизованих сигарет – 20 тис. грн штрафу, за повторне порушення – 50 тис. грн;
  • за рекламу – 30 тис. грн, за повторне порушення – 50 тис. грн;
  • куріння електронних сигарет у громадських місцях – 51-170 грн, за повторне порушення – 170-340 грн.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада України готує заборону продажу сигарет у Duty Free.


Леся Ловіцька, Тудей





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