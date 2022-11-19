В Кабміні озвучили суму міжнародної допомоги, наданої Україні з 24 лютого

Від початку повномасштабної війни Україна отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

$4,8 млрд допомоги надійшло від Європейського Союзу, США надали допомоги в розмірі $8,5 млрд.

За словами Шмигаля, за ці кошти Україні вдається фінансувати критично важливі бюджетні видатки: виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, підтримувати спроможність громад тощо.