Новостей.COM ⇒
2022-11-19
В Кабміні озвучили суму міжнародної допомоги, наданої Україні з 24 лютого
Вже найближчим часом Україна отримає ще два транши.
© Today.ua
Від початку повномасштабної війни Україна отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги. Про це на засіданні Уряду
$4,8 млрд допомоги надійшло від Європейського Союзу, США надали допомоги в розмірі $8,5 млрд.
За словами Шмигаля, за ці кошти Україні вдається фінансувати критично важливі бюджетні видатки: виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, підтримувати спроможність громад тощо.
Глава Уряду також повідомив, що наступного тижня Україна отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €2,5 млрд євро, і ще один — на €500 млн — у грудні, інформує
Микита Ткаченко, ZN.ua