В Кабміні озвучили суму міжнародної допомоги, наданої Україні з 24 лютого

Вже найближчим часом Україна отримає ще два транши.

В Кабміні озвучили суму міжнародної допомоги, наданої Україні з 24 лютого
© Today.ua

Від початку повномасштабної війни Україна отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

$4,8 млрд допомоги надійшло від Європейського Союзу, США надали допомоги в розмірі $8,5 млрд.

За словами Шмигаля, за ці кошти Україні вдається фінансувати критично важливі бюджетні видатки: виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, підтримувати спроможність громад тощо.

Глава Уряду також повідомив, що наступного тижня Україна отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €2,5 млрд євро, і ще один — на €500 млн — у грудні, інформує ZN.ua.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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