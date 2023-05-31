Обстріли змінили ситуацію на ринку нерухомості в Києві: скільки тепер коштує квартира

Попит має лише бюджетний сегмент ринку. Інвестиції в житло - зупинилися.

У Києві в результаті серії ракетних атак впала кількість угод про оренду та продаж квартир. Про це пише OBOZREVATEL із посиланням на дані агентств нерухомості та опитування рієлторів, інформує ZN.ua .

Київська рієлторка Юлія Курганова розповідає: до середини травня закрилися угоди, які було погоджено раніше. Тепер покупці відмовляються купувати житло.

"Люди їдуть, якщо в них вже є робота, або перевели, або повертаються до своїх квартир. Тих, хто переїжджає до Києва, шукає квартири для оренди чи покупки, щоби влаштувати життя у Києві, немає. А їх було дуже багато", – каже Курганова.

За даними статистики агентства lun, середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 44,5 тис. доларів (тільки продане житло). При цьому, згідно з оголошеннями, середня ціна з урахуванням непроданих квартир складає 58 тис. доларів.

Попит має лише бюджетний сегмент ринку.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 10 тис. грн (мінімальна вартість коливається близько 6 тис. грн).

Для порівняння, у Львові така сама однокімнатна квартира коштуватиме на 40% більше – 14 тис. грн. Водночас попит на оренду та продаж у містах, які незначно постраждали від ракетних атак, наприклад, Львові, Ужгороді, навіть зріс.

У Києві також зупинилися інвестиції у житло.

Найгірша ситуація на первинному ринку. Через відключення електроенергії 2022-го зупинилися темпи будівництва на об'єктах, які не мали фінансових проблем. Інші забудовники залишилися без коштів і заморозили проєкти ще до відключень електроенергії. У Києві станом на травень 2023-го відновилося будівництво лише у 54% об'єктів.

Для порівняння, на Львівщині це 91%. Але ще гірша ситуація у Миколаївській (29%) та Запорізькій (32%) областях. У Харківській області роботи ведуться лише на 17% об'єктів.