Обстріли змінили ситуацію на ринку нерухомості в Києві: скільки тепер коштує квартира

Попит має лише бюджетний сегмент ринку. Інвестиції в житло - зупинилися.

У Києві в результаті серії ракетних атак впала кількість угод про оренду та продаж квартир. Про це пише OBOZREVATEL із посиланням на дані агентств нерухомості та опитування рієлторів, інформує ZN.ua.

Обстріли змінили ситуацію на ринку нерухомості в Києві: скільки тепер коштує квартира

Київська рієлторка Юлія Курганова розповідає: до середини травня закрилися угоди, які було погоджено раніше. Тепер покупці відмовляються купувати житло.

"Люди їдуть, якщо в них вже є робота, або перевели, або повертаються до своїх квартир. Тих, хто переїжджає до Києва, шукає квартири для оренди чи покупки, щоби влаштувати життя у Києві, немає. А їх було дуже багато", – каже Курганова.

За даними статистики агентства lun, середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 44,5 тис. доларів (тільки продане житло). При цьому, згідно з оголошеннями, середня ціна з урахуванням непроданих квартир складає 58 тис. доларів.

Попит має лише бюджетний сегмент ринку.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 10 тис. грн (мінімальна вартість коливається близько 6 тис. грн).

Для порівняння, у Львові така сама однокімнатна квартира коштуватиме на 40% більше – 14 тис. грн. Водночас попит на оренду та продаж у містах, які незначно постраждали від ракетних атак, наприклад, Львові, Ужгороді, навіть зріс.

У Києві також зупинилися інвестиції у житло.

Найгірша ситуація на первинному ринку. Через відключення електроенергії 2022-го зупинилися темпи будівництва на об'єктах, які не мали фінансових проблем. Інші забудовники залишилися без коштів і заморозили проєкти ще до відключень електроенергії. У Києві станом на травень 2023-го відновилося будівництво лише у 54% об'єктів.

Для порівняння, на Львівщині це 91%. Але ще гірша ситуація у Миколаївській (29%) та Запорізькій (32%) областях. У Харківській області роботи ведуться лише на 17% об'єктів.


Лія Ільченко, ZN.ua





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