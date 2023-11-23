SEC подала до суду на чергову криптобіржу

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США подала до суду на криптовалютну біржу Kraken, стверджуючи, що вона з вересня 2018 року відмовляється реєструватися як біржа цінних паперів, клірингова агенція, брокер або дилер, пише Financial Times.

SEC подала до суду на чергову криптобіржу
Фото:depositphotos

Що каже SEC

SEC стверджує, що більшість криптотокенів є цінними паперами та криптобіржі мають реєструватися в регуляторі.

SEC також звинуватила Kraken у тому, що біржа іноді використовувала банківські рахунки, на яких зберігаються кошти користувачів для оплати своїх операційних витрат.

Як випливає із цивільного позову, незалежний аудитор визнав «значний ризик втрат» для клієнтів платформи від таких дій. У 2023 році аудитор встановив, що проблеми в обліку депозитарних активів клієнтів Kraken призвели до «суттєвих помилок» у її фінансових звітах за 2020 та 2021 роки.

«Ми стверджуємо, що Kraken ухвалювала бізнес-рішення з метою отримати сотні мільйонів доларів від інвесторів, замість того, щоб дотримуватися законів про цінні папери», — заявив директор відділу правозастосування SEC Гурбір Гревал.

За його словами, такі рішення призвели до конфлікту інтересів у бізнес-моделі біржі, які ризикували коштом інвесторів.

«Ми дуже часто бачимо прагнення Kraken до незаконного прибутку замість захисту інвесторів», — зазначив він.

За даними SEC, у певні моменти на біржі знаходилися криптоактиви клієнтів на суму, що перевищує $33 млрд.

Заява біржі

Керівництво Kraken висловило незгоду зі скаргою SEC, наголосивши, що на біржі не котируються цінні папери.

«SEC неодноразово закликала криптовалютні біржі пройти реєстрацію, хоча немає жодного закону, що підтверджує цю вимогу, як і чіткого шляху для її проходження. При цьому SEC, незважаючи на протидію з боку законодавців, продовжує порушувати судові позови проти криптовалютних бірж», — йдеться у заяві компанії.





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