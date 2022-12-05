BlackRock втратила $25 мільйонів на вкладеннях у криптобіржу FTX

Найбільша у світі інвесткомпанія за розміром управлінського капіталу BlackRock втратила $25 млн на вкладеннях у криптобіржу FTX, згідно із заявою глави інвестиційного гіганта Ларрі Фінк. Про це повідомляє Reuters.

Фото: bits.media

Що відомо

За словами Фінка, інвестиції здійснювалися через фонд мільярдерів. Інші деталі угоди керуючий фондом не став уточнювати.

Відомо, що серед інвесторів біржі FTX також значаться Softbank, Ontario Pension Fund, Paradigm, Tiger Global та інші відомі компанії.

Передісторія

6 листопада CEO Binance Чанпен Чжао заявив про прагнення компанії позбутися токена FTT. Активи разом з BUSD сумарно на $2,1 млрд стали підсумком виходу компанії з портфельної інвестиції в платформу.

8 листопада Сем Бенкман-Фрід та Чжао оголосили про стратегічне партнерство, проте 10 листопада Binance відмовилася від поглинання FTX. У компанії заявили, що не зможуть вирішити проблеми, що виникли у платформи.

Згідно з Bloomberg і WSJ, «дірка» в балансі платформи склала $8 млрд. Проте Reuters озвучило велику суму — $9,4 млрд.

11 листопада FTX Group подала заяву про банкрутство. Сем Бенкман-Фрід залишив пост CEO.