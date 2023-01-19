У США заарештували росіянина за підозрою у відмиванні $700 мільйонів через криптобіржу Bitzlato

Міністерство юстиції США повідомило про арешт у Маямі засновника криптовалютної біржі Bitzlato росіянина Анатолія Легкодимова за звинуваченнями у відмиванні $700 млн, пов'язаних із закритим даркнет-маркетплейсом Hydra. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: noworries.news

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Легкодимова звинувачують у відмиванні грошей через криптобіржу, яка маскувала доходи від незаконних азартних ігор та операцій з наркотиками.

Згідно із заявою Міністерства юстиції, Bitzlato опрацювала незаконні кошти, зокрема мільйони доларів, отримані від програм-вимагачів. 40-річний Легкодимов, який живе в Шеньчжені, Китай , та в Росії, мав постати перед судом у середу вдень у Південному окрузі Флориди.

За словами заступника генерального прокурора Лізи Монако, покупці Hydra фінансували незаконні купівлі - наркотиків, вкраденої фінансової інформації та хакерських послуг — з криптовалютних рахунків, розміщених у Bitzlato, а продавці цих незаконних товарів та послуг у Hydra спрямовували злочинні доходи на рахунки криптобіржі.

Прокурор Бреон Піс заявив, що дозволяючи користувачам відкривати облікові записи з мінімальною інформацією, Bitzlato стала притулком для злочинців.

За даними правоохоронців США , Лекгодимов свідомо зробив роботу зареєстрованої в Гонконгу платформи з ігноруванням правил ідентифікації користувачів за принципом «не потрібне ні селфі, ні паспорти».

За даними компанії Chainalysis, яка спеціалізується на відслідковуванні криптовалютних транзакцій, з 2019 року Bitzlato сприяла відмиванню грошей у криптовалюті на суму близько $1 млрд.

18 січня команда Bitzlato заявила про злам і виведення частини коштів з криптобіржі. За кілька годин платформа оголосила про зупинення роботи сервісу.

Легкодимову може загрожувати до п'яти років ув'язнення.