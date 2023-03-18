Тютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грн

Один із найбільших дистриб'юторів тютюнових виробів в Україні - ТОВ «Тедіс Україна» - заявив , що подасть касаційну скаргу до Верховного суду України щодо чергового штрафу від Антимонопольного комітету (АМКУ) на суму 274 млн грн.

Конфлікт АМКУ і компанії Тедіс

16 грудня 2016 року АМКУ заявив, що «Тедіс» зловживав монопольним становищем на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет у 2013-2015 роках і оштрафував компанію на 431 млн грн. Разом із цим компанію зобов’язали «припинити монополію, усунути її причини і протягом трьох років щомісячно звітувати про ціни та обсяги реалізації сигарет».

Штраф компанія сплатила частинами протягом 2017-2020 років. Водночас, як заявили в АМКУ, «додаткові зобов’язання не були виконані в повному обсязі» - за це Комітет 17 березня 2021 року знову оштрафував компанію (на 274 млн грн).