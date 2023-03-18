Тютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грн

Це вже не перший багатомільйонний штраф від Антимонопольного комітету. Перший компанія виплатила, другий - намагається оскаржити вже третій рік, інформує ZN.ua.

Тютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грн
© ВСУ / Facebook

Один із найбільших дистриб'юторів тютюнових виробів в Україні - ТОВ «Тедіс Україна» - заявив, що подасть касаційну скаргу до Верховного суду України щодо чергового штрафу від Антимонопольного комітету (АМКУ) на суму 274 млн грн.

Конфлікт АМКУ і компанії Тедіс

16 грудня 2016 року АМКУ заявив, що «Тедіс» зловживав монопольним становищем на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет у 2013-2015 роках і оштрафував компанію на 431 млн грн. Разом із цим компанію зобов’язали «припинити монополію, усунути її причини і протягом трьох років щомісячно звітувати про ціни та обсяги реалізації сигарет».

Штраф компанія сплатила частинами протягом 2017-2020 років. Водночас, як заявили в АМКУ, «додаткові зобов’язання не були виконані в повному обсязі» - за це Комітет 17 березня 2021 року знову оштрафував компанію (на 274 млн грн).

«Тедіс» оскаржив рішення про новий штраф у Господарському суді м. Києва 19 липня 2022 року. У відповідь на це АМКУ звернувся з апеляційною скаргою до Північного апеляційного господарського суду, який 16 березня 2023 року підтримав рішення Комітету.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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