«Зношена валюта»: НБУ виявився жорсткішим у намірах штрафувати банки та обмінники, ніж депутати

У Нацбанку попередили банки про штрафи до 40 тис. грн, хоча депутати хочуть штрафувати до 17 тис. грн.

Нацбанк зобов'язав банки та небанківські установи обмінювати всі банкноти іноземної валюти, за винятком значно зношених чи пошкоджених, з якими повинні здійснюватися операції інкасо. Про це повідомляється на сайті НБУ, інформує ZN.ua.

«Зношена валюта»: НБУ виявився жорсткішим у намірах штрафувати банки та обмінники, ніж депутати
© unsplash/vunguyen

При цьому установи, які приймають значно зношені купюри для платних операцій інкасо, мають розміщувати відповідні тарифи у доступному для клієнтів місці.

"Банкам та небанківським установам при здійсненні валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави", – наголошує НБУ.

При виявленні порушення установам загрожує штраф:

  • для банків – у розмірі до 400 000 грн. та планується його збільшення за суттєві порушення;
  • для пунктів обміну валют - до 5% від розміру власного капіталу установи.

Водночас, народні депутати підготували законопроект №9404 про адміністративну відповідальність за незаконну відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій.

"Незаконна відмова або встановлення незаконних обмежень посадовими особами уповноважених установ при здійсненні операцій з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн до 17 000 грн, – ред.)", – сказано у документі.

За інші порушення правил здійснення валютних операцій загрожує штраф для посадових осіб юросіб, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 51 000 грн.

Щодо курсу валют, то немає підстав для суттєвого просідання готівкової гривні до кінця 2023 року. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.


Олена Середа, ZN.ua





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