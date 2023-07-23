Штрафи до 45 тис. грн: за що у Польщі карають на круглу суму, а в Україні – ні

Недогляд за дітьми та вигул собак може коштувати дорого.

У Польщі, на відміну від України, можуть оштрафувати на суттєву суму через збирання ягід та грибів, а також недогляд за дітьми та вигул собак у неналежному вигляді. Про це повідомляє інформаційний портал "in Poland", інформує ZN.ua .

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Штраф за збір ягід та грибів

Якщо говорити про професійних збирачів, то польська санітарно-епідеміологічна станція просить їх обов'язково приєднатися до спеціального реєстру. Йдеться про осіб, які збирають гриби, ягоди та лікарські трави для подальшої переробки та продажу.

Таким чином, порушники, які провадитимуть цю діяльність без реєстрації, можуть отримати штраф від 1 000 до 5 000 злотих (від 9 338 до 46 691 грн).

Втім, якщо людина просто хоче собі зібрати небагато ягід, наприклад малину, суницю або чорницю, то це аж ніяк не обмежується, потрібно лише переконатися, що це не заповідна зона. Тому таким відвідувачам лісу жодні штрафи не загрожуватимуть.

За збір ягід так званими «гребінцями» збирач ризикує отримати штраф у розмірі до 250 злотих (до 2334 грн). Якщо людина вирішила використати спеціальні збиральні машинки, то за це доведеться заплатити 500 злотих штрафу (4674 грн).

Недогляд за дітьми

Батьки, які залишають дитину до 7 років будинку одного, можуть отримати штраф або догану від муніципальної поліції. Отримати штраф можна і за вживання алкогольних напоїв при дітях.

Штраф у розмірі від 50 до 2 000 злотих (від 413 до 16 540 грн) можуть отримати батьки за прогулянку з дитиною проїжджою частиною, велосипедною доріжкою або залізничною колією.

Вигул собак

У Польщі люди зобов'язані надіти на тварин намордник та повідець, якщо порода собаки належить до переліку агресивних. А щодо заборони на вигул тварин, такі правила діють у багатьох прибережних містах. За таке порушення господар може сплатити штраф у розмірі до 500 злотих (до 4132 грн).

Для поїздок у польському громадському транспорті існує низка правил. Штрафи за недотримання хоча б одного із цих правил становлять до 500 злотих.