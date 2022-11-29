BlockFi подала заяву про банкрутство

Криптолендингова платформа BlockFi збирається подати заяву про неспроможність відповідно до Глави 11 Кодексу США про банкрутство у понеділок, 28 листопада. Про це повідомляє Forklog з посиланням на Decrypt.

Фото: cnbc.com

Згідно з пресрелізом, BlockFi та вісім дочірніх структур подали відповідну заяву до суду у справах про банкрутство округу Нью-Джерсі.

«У рамках зусиль з реструктуризації компанія зосередиться на стягненні всіх зобов'язань перед BlockFi з боку своїх контрагентів, включаючи FTX», — йдеться у повідомленні.

Зареєстрована на Бермудських островах BlockFi International Ltd. подала клопотання до Верховного суду про призначення тимчасових ліквідаторів.

«Щоб забезпечити плавний перехід до Глави 11, BlockFi подає до суду низку звичайних клопотань, що дозволяють компанії продовжувати свою діяльність. Ці клопотання „першого дня“ включають прохання про виплату заробітної плати співробітникам та продовження виплат допомоги без збоїв», — зазначили представники платформи.

BlockFi має намір розробити план утримання ключових працівників, щоб гарантувати збереження ресурсів для виконання критично важливих функцій.

«Компанія сьогодні також ініціювала внутрішній план із значного скорочення витрат, у тому числі витрат на оплату праці», — додали у BlockFi.

За даними платформи, вона має $256,9 млн, які «забезпечать достатню ліквідність для підтримки певних операцій у процесі реструктуризації».