BlockFi подала заяву про банкрутство

Криптолендингова платформа BlockFi збирається подати заяву про неспроможність відповідно до Глави 11 Кодексу США про банкрутство у понеділок, 28 листопада. Про це повідомляє Forklog з посиланням на Decrypt.

BlockFi подала заяву про банкрутство
Фото: cnbc.com

Згідно з пресрелізом, BlockFi та вісім дочірніх структур подали відповідну заяву до суду у справах про банкрутство округу Нью-Джерсі.

«У рамках зусиль з реструктуризації компанія зосередиться на стягненні всіх зобов'язань перед BlockFi з боку своїх контрагентів, включаючи FTX», — йдеться у повідомленні.

Зареєстрована на Бермудських островах BlockFi International Ltd. подала клопотання до Верховного суду про призначення тимчасових ліквідаторів.

«Щоб забезпечити плавний перехід до Глави 11, BlockFi подає до суду низку звичайних клопотань, що дозволяють компанії продовжувати свою діяльність. Ці клопотання „першого дня“ включають прохання про виплату заробітної плати співробітникам та продовження виплат допомоги без збоїв», — зазначили представники платформи.

BlockFi має намір розробити план утримання ключових працівників, щоб гарантувати збереження ресурсів для виконання критично важливих функцій.

«Компанія сьогодні також ініціювала внутрішній план із значного скорочення витрат, у тому числі витрат на оплату праці», — додали у BlockFi.

За даними платформи, вона має $256,9 млн, які «забезпечать достатню ліквідність для підтримки певних операцій у процесі реструктуризації».

Кредитори BlockFi

Згідно з заявкою BlockFi, вона має понад 100 кредиторів. Активи та зобов'язання компанії оцінюються в діапазоні від $1 млрд до $10 млрд.

Найбільшими кредиторами є Ankura Trust Company, LLC (непогашені зобов'язання на суму близько $729 млн), West Realm Shires Inc. ($275 млн) та Комісія з цінних паперів та бірж США ($30 млн).

Назви решти не розкриваються.

За словами джерела видання, BlockFi звільнить більшу частину команди.





Интересные новости
Мінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги УкраїніМінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги Україні
Тарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресораТарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресора
Золото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіруЗолото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіру
НБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдівНБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдів
Супермаркети в Україні через блекаут переходять на генератори: які продукти найближчим часом подорожчаютьСупермаркети в Україні через блекаут переходять на генератори: які продукти найближчим часом подорожчають
Блок рекламы


Похожие новости
Вітренко написав заяву про відставку з «Нафтогазу» — ЗМІВітренко написав заяву про відставку з «Нафтогазу» — ЗМІ
Багато ВПО залишилися без виплат - вони повинні встигнути написати заяву: названі терміниБагато ВПО залишилися без виплат - вони повинні встигнути написати заяву: названі терміни
Польша подала новый иск к "Газпрому" за поставки в 2014-2020 годахПольша подала новый иск к "Газпрому" за поставки в 2014-2020 годах
Samsung подала заявку на резидентство в «Дия.City»Samsung подала заявку на резидентство в «Дия.City»
Казахская Kaspi подала документы на покупку «БТА банка»Казахская Kaspi подала документы на покупку «БТА банка»
Игрушки, одежда и обувь. Tesla Маска подала заявку на регистрацию нового товарного знака
ДТЭК Востокэнерго подала в суд на НКРЭКУ
Shell подала жалобу на штраф Польши по Северному потоку-2
РоSSийская авиастроительная корпорация подала в суд на концерн "Антонов"
Крупнейшая платежная система подала иск против Нацбанка
Последние новости
Подгружаем последние новости