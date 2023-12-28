Банкрутство FTX коштує біржі $53 000 на годину

Збанкрутіла криптобіржа FTX щодня виплачує близько $1,3 млн у вигляді комісії за банкрутство. Біржі пред'явлено рахунок щонайменше на $118 млн, пише Business Insider.

Фото: ixbt.com

Це свідчить про величезні витрати з банкрутства FTX минулого року.

Біржі були пред'явлені рахунки юристами та консультантами з банкрутства на суму не менше $118,1 млн за квартал, що закінчився 31 жовтня, що означає, що за 92 дні FTX виплатить $1,3 млн на день, або $53 тис. на годину, у вигляді витрат з банкрутства.