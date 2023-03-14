Банкрутство американського SVB: поки Маск думає над купівлею банку, світові фінансові ринки «худнуть»

Світові фінансові ринки від Нью-Йорка до Японії за два дні «схудли» на $465 млрд, втративши свою ринкову вартість через побоювання інвесторів на фоні банкрутства банку Silicon Valley Bank (SVB, США), який фактично збанкрутів за кілька днів. Про стан ринків пише видання The Page.

Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск заявив про готовність розглянути можливість придбання збанкрутілого SVB. Такий твіт він опублікував у відповідь на пропозицію співзасновника та CEO Razer Мін-Лян Тана про придбання SVB компанією Twitter та перетворення його на цифровий банк:

"Я відкритий для цієї ідеї", - написав Маск.

Раніше, 10 березня, фінансовий регулятор штату Каліфорнія (США) оголосили про запровадження тимчасової адміністрації у SVB. SVB займав 16-е місце за активами в США і був одним із найвідоміших кредиторів у галузі технологічних стартапів. Його банкрутство стало найбільшим за 15 років, тобто з часів фінансової кризи 2008 року.

SVB, як і Silvergate, зіткнувся з витоком коштів клієнтів, значна частина яких — фірм, що підтримуються венчурним капіталом. Вони активізували виведення грошей з депозитів після банкрутства криптобіржі FTX.