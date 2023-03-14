Банкрутство американського SVB: поки Маск думає над купівлею банку, світові фінансові ринки «худнуть»
Паніка на ринку спровокувала банкрутство банку.
Світові фінансові ринки від Нью-Йорка до Японії за два дні «схудли» на $465 млрд, втративши свою ринкову вартість через побоювання інвесторів на фоні банкрутства банку Silicon Valley Bank (SVB, США), який фактично збанкрутів за кілька днів. Про стан ринків
Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск
"Я відкритий для цієї ідеї", - написав Маск.
Раніше, 10 березня, фінансовий регулятор штату Каліфорнія (США) оголосили про запровадження тимчасової адміністрації у SVB. SVB займав 16-е місце за активами в США і був одним із найвідоміших кредиторів у галузі технологічних стартапів. Його банкрутство стало найбільшим за 15 років, тобто з часів фінансової кризи 2008 року.
SVB, як і Silvergate, зіткнувся з витоком коштів клієнтів, значна частина яких — фірм, що підтримуються венчурним капіталом. Вони активізували виведення грошей з депозитів після банкрутства криптобіржі FTX.