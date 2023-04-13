Банкрутство банків ще не закінчилося — Баффет

Легенда інвестування Уоррен Баффет вважає, що в майбутньому може бути більше банкрутств банків, але вкладникам не слід турбуватися. Про це він заявив в інтерв'ю CNBC.

Банкрутство банків ще не закінчилося — Баффет
Фото: coinphony.com

Вкладникам бояться не варто

«Ми не подолали банкрутство банків, але вкладники ще не мали кризи. Банки руйнуються. Але вкладники не постраждають», — зазначив Баффет.

Федеральна корпорація зі страхування депозитів (FDIC), що збирає внески з банків за розміщені депозити, виплатить страховку вкладникам у разі, якщо їхній банк впаде.

Якщо виникнуть якісь проблеми, то Федрезерв та Міністерство можуть виступити гарантом повернення депозитів. Як це сталося у разі банкрутства Signature Bank та Silicon Valley Bank.

Баффет також сказав, що були розкриті деякі «дурні» речі, які періодично роблять банки, у тому числі невідповідність активів та пасивів, а також сумнівна звітність.

Він також зазначив, що підтримка регулятора США стосується лише вкладників та не поширюється на акціонерів.

Банкам надається необхідна кількість ліквідності на зворотній основі, інвестори — покупці акцій та облігацій повністю несуть на собі ризики незворотності вкладень.





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