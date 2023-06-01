Долар та євро обвалилися у перший день літа: скільки коштує валюта

Курс долара та євро в Україні у перший день літа знизилися. Так, 1 червня американська валюта в середньому коштує 37,15-37,55 грн/долар, а європейська подешевшала до 40,00-40,60 грн/долар.

У порівнянні з учорашнім днем, долар подешевшав на 5 копійок у продажу та купівлі, а євро – на 12 копійок.

Найдешевше долари серед найбільших банків продає Універсал Банк (він же Монобанк, по 37,38 грн), а найвищий курс продажу доларів встановив Креді Агріколь Банк (37,85 грн).

Купує долари за найнижчою ціною Ощадбанк (36,85 грн), а найвищою – Укрексімбанк (37,1 грн). У ПриватБанку курс купівлі становить 36,90 грн/долар.

На чорному ринку долар у купівлі 1 червня коштує до 37,40 грн, середній курс продажу становить 37,47 грн, що трохи нижче, ніж днем раніше.

Що стосується євро, то найвигідніший курс продажу на сьогоднішній день в ОТР Банку – 40,20 грн/євро та в Універсал Банку – 40,45 грн/євро. Курс купівлі найнижчий у цих же банках - 39,50 грн/євро в ОТР Банку та 39,45 грн в Універсал Банку.

Офіційний курс долара, за даними Нацбанку, залишається фіксованим на рівні 36,56 грн. У свою чергу, курс євро, який не заморожено, 1 червня зріс відразу на 10 копійок, до 39,28 грн.

Раніше експерти спрогнозували, які зміни чекають валюту в Україні на початку літа.