Найбільше банкрутство з часів фінкризи: В США закрили банк Кремнієвої долини

Американський Silicon Valley Bank, орієнтований на роботі з технологічними стартапами, визнано банкрутом. Це найбільший банківський крах майже за 15 років — з часів фінансової кризи 2008 року, передає Reuters.

Найбільше банкрутство з часів фінкризи: В США закрили банк Кремнієвої долини
Фото: nytimes.com

Що відомо

Банк передали під управління Федеральної корпорації зі страхування вкладів (FDIC). Застраховані вклади буде переведено до нової структури — Банк страхування вкладів Санта-Клари, доступ до них нададуть не пізніше 13 березня, запевнив регулятор.

Станом на 31 грудня 2022 року загальний обсяг активів банку становив приблизно $209 млрд, а депозитів — близько $175,4 млрд.

SVB входив до 16 найбільших банків країни за розміром. Його банкрутство стало наймасштабнішим в історії США з часів фінансової кризи 2008 року, коли крах зазнав Washington Mutual, зазначили в агентстві.

Раптовий крах банку, орієнтованого на технології, був невпорядкованим, але агресивне підвищення процентних ставок ФРС минулого року, яке погіршило фінансові умови в галузі стартапів, де він був помітним гравцем, може бути найважливішим.

Намагаючись залучити капітал, щоб компенсувати депозити, що зникають, банк втратив $1,8 млрд на казначейських облігаціях, вартість яких була знижена підвищенням ставок ФРС.

За даними джерел, FDIC поспішає знайти ще один банк у вихідні дні, який готовий злитися з Silicon Valley Bank. FDIC сподівається провести таке злиття до понеділка, щоб захистити незабезпечені депозити.

Міністр фінансів США Джанет Єллен зустрілася у п'ятницю з представниками банківського нагляду та висловила «повну впевненість» у їхній здатності відреагувати на ситуацію, повідомило Міністерство фінансів.

Білий дім довіряє фінансовим регуляторам США, заявила Сесілія Роуз, голова Ради економічних консультантів, коли її запитали про провал SVB.





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