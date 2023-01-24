Криптобіржа Gemini звільнила 10% персоналу через банкрутство Genesis

Криптовалютна біржа Gemini звільняє 10% персоналу через банкрутство криптолендингової платформи Genesis. Про це повідомляє The Information із посиланням на внутрішньокорпоративне повідомлення.

Фото: bitcoinmagazine.com

Подробиці

Звільнення стали третім раундом скорочення робочих місць, проведеним біржею останні вісім місяців.

За словами співзасновника Gemini Кемерона Вінклвосса, рішення про скорочення чисельності персоналу прийнято у зв'язку з поганими макроекономічними умовами та «безпрецедентним шахрайством» у криптоіндустрії.

Додатковим фактором стала зупинка програми прибутковості Gemini Earn з боку Digital Currency Group, материнської компанії Genesis Global Capital, яка збанкрутувала.

Як раніше повідомлялося в Financial Times, Genesis винна кредиторам понад $3 млрд, у тому числі $900 млн клієнтам Gemini, криптобіржі Кемерона та Тайлера Вінклвоссів, і 280 млн євро голландській біржі Bitvavo.

У листі клієнтам Gemini зазначила, що процес банкрутства Genesis Global Capital стане «вирішальним кроком на шляху до відшкодування активів користувача».